Pollution aux PFAS: ces substances ont été retrouvées dans de nombreux produits de tous les jours

Testachat et huit autres organisations de consommateurs ont analysé 229 produits de consommation courante afin d'y détecter la présence de PFAS (substances per- et polyfluoroalkylées). Au total 68 produits testés contenaient ce type de substance, indique jeudi Testachat, qui demande l'interdiction des PFAS dans tous les produits pour lesquels leur utilisation n'est pas essentielle.