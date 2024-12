"Une personnalité unique et complexe": qui est Bachar al-Assad, l'autocrate devenu le visage de la répression en Syrie ?

Il réussit à se maintenir au pouvoir avec le soutien massif de la Russie, de l'Iran et du Hezbollah libanais. Issu d'une lignée alaouite, il se présente comme le protecteur des minorités syriennes et seul rempart contre l'extrémisme et le chaos.

Soignant son apparence, le dirigeant préfère à l'habit militaire les costumes bien coupés et une cravate sobre. Mais sous une apparence posée et presque timide, il démontre une volonté de conserver le pouvoir à tout prix.

La mort du frère

Un journaliste qui a rencontré Bachar al-Assad à de multiples occasions avant et après le début de la rébellion en Syrie en 2011, décrit une "personnalité unique et complexe". "A chaque fois que je le rencontrais, il était calme, même dans les moments les plus critiques et difficiles de la guerre", affirme ce journaliste sous couvert d'anonymat.