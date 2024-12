Conflit en Syrie: comment les rebelles ont fait chuter le président Bachar al-Assad en seulement 10 jours?

Partager:

En à peine plus de dix jours, et à la surprise générale, les rebelles emmenés par les islamistes radicaux de Hayat Tahrir al-Sham (HTS) se sont emparés des principales villes de Syrie et ont fait chuter le président Bachar al-Assad.

27 novembre: l'offensive démarre HTS, mouvement dominé par l'ancienne branche syrienne d'Al-Qaïda, et des rebelles soutenus par la Turquie attaquent des territoires contrôlés par le régime d'al-Assad dans la province d'Alep (nord) depuis Idleb, dernier grand bastion rebelle et jihadiste de Syrie. Le régime réplique par des frappes aériennes. Les combats font au moins 141 morts en une seule journée, selon l'Observatoire syrien des droits de l'homme (OSDH). 28 novembre: une route vitale coupée Les jihadistes et leurs alliés coupent l'autoroute vitale reliant Damas à Alep, près de la bourgade d'Al Zarba, et prennent trois villages tenus par le régime dans les provinces d'Alep et d'Idleb.

Le bilan des combats dépasse les 200 morts. Un général des Gardiens de la Révolution, l'armée idéologique de l'Iran qui soutient le pouvoir syrien, est tué à Alep. À lire aussi La guerre civile en Syrie repart de plus belle: pourquoi? 29 novembre: les rebelles aux portes d'Alep La coalition rebelle bombarde Alep et arrive aux portes de la ville, la deuxième plus grande et poumon économique de la Syrie, après s'être emparée de plus de 50 autres localités dans le nord. L'armée syrienne et son alliée russe ripostent par des raids aériens intensifs sur Idleb et sa région. Damas affirme "repousser la grande offensive lancée par les groupes terroristes".