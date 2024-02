Une rencontre au sein de la communauté érythréenne dégénère à La Haye: 4 policiers blessés

Lors de ces troubles, une salle des fêtes a entre autres été caillassée et des feux d'artifice ont été lancés en direction de la police et des pompiers.

"Nos collègues ont été confrontés à une violence très grave", a commenté la commandante "Il est très regrettable que des collègues aient été blessés et que d'autres membres du personnel d'urgence aient également été gravement agressés, ce qui est inacceptable. En collaboration avec le ministère public, nous menons des enquêtes approfondies sur ces troubles", a-t-elle poursuivi. Selon la police, il était question de confrontations entre des groupes de sympathisants et d'opposants au régime en Erythrée.

Deux véhicules de la police et un autre de tourisme ont été incendiés, et plusieurs autres voitures ont été endommagées par les jets de pierres. La salle des fêtes a aussi été endommagée, et des passants ont été victimes de malaises à cause des émanations de fumée, détaille encore la police.

Le bourgmestre de La Haye, Jan van Zanen, a émis un décret d'urgence de sorte qu'une unité spéciale de la police puisse être déployée et des gaz lacrymogènes utilisés afin de disperser les émeutiers. Le maire a qualifié d'"épouvantable et inacceptable" la violence à l'encontre de la police dans la nuit de samedi à dimanche.