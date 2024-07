Venezuela: "Convaincre pour vaincre", pouvoir et opposition à la pêche aux voix

Dans l'autre camp, Monik Bule propose, elle, de véhiculer les gens qui promettent de voter pour le candidat de l'opposition, Edmundo Gonzalez Urrutia, lors de ce scrutin tendu et qui pourrait s'avérer serré.

"Nous convainquons", explique-t-elle. "L'humilité avant tout, beaucoup d'humilité, et se mettre à la place de la personne que nous essayons de convaincre".

Dans le cadre de la mission "1 pour 10", chaque militant se doit de recruter au moins un nouveau jeune électeur et un ancien opposant.

Le dispositif électoral 2024 de terrain est "le plus organisé et le plus puissant des 30 dernières élections. Nous en avons remporté 28", se félicitait M. Maduro lors d'un rassemblement de campagne.

Les experts s'interrogent toutefois sur la solidité et l'efficacité de ce dispositif en faveur d'un président empêtré dans une crise économique dont le pays peine à sortir