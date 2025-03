Violentes tornades aux Etats-Unis: au moins 18 personnes ont perdu la vie, de nombreux blessés

Au moins 18 personnes sont mortes et des dizaines ont été blessées lors du passage de tornades et de violentes tempêtes dans le centre et le sud des Etats-Unis, ont annoncé samedi les autorités locales.

Les autorités de l'Etat du Missouri ont confirmé 11 "décès liés aux tempêtes", dans un communiqué sur X, ajoutant "travailler sans relâche pour venir en aide à ceux dans le besoin et évaluer les dommages".