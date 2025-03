Donald Trump envisage de restreindre ou interdire l'accès aux Etats-Unis à de nombreux pays: voici la liste des concernés

Selon des informations du New York Times et de l’agence Reuters, l’administration Trump prévoit de limiter, voire d’interdire, l’entrée aux États-Unis aux voyageurs de 43 pays. Ces derniers sont classés en trois groupes : rouge, orange et jaune, en fonction du niveau de restriction appliqué.

Dans la catégorie rouge, les citoyens de 10 pays : l’Iran, l'Afghanistan, la Somalie, le Yémen, le Bhoutan, la Syrie, le Venezuela, l’Afghanistan, Cuba et la Corée du Nord, seraient totalement interdits d’entrée.