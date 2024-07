Virus Nipah: un adolescent décède, un Etat indien lance l'alerte

Les autorités sanitaires de l'Etat indien du Kerala, dans le sud-ouest du pays, ont lancé une alerte après qu'un adolescent de 14 ans est décédé du virus Nipah. Toutes les personnes qui ont été en contact avec le jeune, qui résidait dans la ville de Pandikkad, ont été placées à l'isolement et testées. Selon le ministre régional de la Santé, une centaine de personnes présentent un haut risque après avoir été en contact avec l'ado.

Les autorités ont appelé la population de la zone à prendre des mesures préventives, comme porter un masque naso-buccal dans les lieux publics et éviter d'entrer en contact avec des personnes vulnérables.

Le virus Nipah est présent chez les chauves-souris mais peut se transmettre à l'homme. Les symptômes d'une contamination sont généralement de la fièvre, des maux de tête et douleurs musculaires, parfois suivis de vertiges, d'une pneumonie et de graves problèmes respiratoires. Les chances de décès sont importantes et il n'existe aucun vaccin ou médicament pour prévenir/guérir l'infection.