"Vladimir Poutine n'a aucun intérêt pour la paix": la diplomatie européenne attaque le président russe qui apporte "toujours plus de morts"

Le président russe Vladimir Poutine "n'a aucun intérêt pour la paix", a estimé samedi la cheffe de la diplomatie de l'UE, Kaja Kallas, après une nouvelle nuit de frappes ayant fait une quinzaine de morts en Ukraine.

"Les missiles russes continuent de s'abattre sans relâche sur l'Ukraine, apportant toujours plus de morts et de destructions. Encore une fois, Poutine montre qu'il n'a aucun intérêt pour la paix", a déclaré Kaja Kallas sur X. "Nous devons intensifier notre soutien militaire - sinon, encore plus de civils ukrainiens paieront le prix fort", a-t-elle ajouté.