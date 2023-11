Xi Jinping reçoit Anthony Albanese pour sceller le dégel sino-australien

La rencontre organisée lundi entre Xi Jinping et Anthony Albanese, confirmée par l'agence de presse officielle Chine nouvelle, est la première entre un président chinois et un Premier ministre australien depuis plus de sept ans.

S'exprimant auprès des télévisions australiennes, Anthony Albanese avait salué plus tôt lundi les "signes prometteurs" d'une amélioration des relations. Il a fait état d'une "discussion plus constructive" avec Pékin et d'une "augmentation" des échanges commerciaux. "Nous avons déjà vu disparaître un certain nombre d'obstacles au commerce entre nos deux pays", s'est-il félicité.