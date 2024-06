L'école de Ramillies une nouvelle fois touchée par les inondations: "C'est arrivé par les champs et tout d'un coup, la boue est rentrée"

"C'est arrivé par les champs et donc tout d'un coup, la boue est montée par les carreaux et puis la boue est rentrée à l'intérieur. Comme les châssis sont vétustes... On a bientôt des rénovations, mais cette fois-ci, c'est de nouveau passé par là", explique Angélique Verstraelen, directrice de l'école communale de Ramillies.

"Les 3e maternelles sont allées voir et ils ont dit que la classe était vraiment dans un sale état. Je pense qu'ils se rendent compte", raconte Christine Boistelle, institutrice.

Tout est disposé en hauteur, le temps de nettoyer. À l'extérieur, du matériel et des créations des enfants devront être jetés.

"Évidemment, c'est le carton qui paye. Avec l'eau, le carton, il n'y a pas d'excuses. Voilà, donc c'est un petit peu tout ce qui a traîné, qui était par terre. Et donc, on se retrouve à devoir de nouveau jeter les compositions des enfants, du matériel. Et malheureusement, on ne sait rien y faire. C'est Dame Nature qui choisit", déplore encore la directrice.