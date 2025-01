Un système de points entre en vigueur dans 17 recyparks du Brabant wallon: comment cela fonctionne-t-il?

Dans 17 recyparks du Brabant wallon, les parcs à conteneurs du Brabant wallon à l'exception de ceux de Braine-l'Alleud et de Waterloo, et le recypark de Braine-le-Comte, un nouveau système de points est désormais d'application. Concrètement, chaque ménage dispose désormais de 12 points. À chaque passage, un nombre variable de points est décompté en fonction du type de véhicule et des déchets apportés.

Après épuisement de ces 12 points, il sera possible d'en racheter au prix de 15€ le point, pour un total de 12 points supplémentaires au maximum par an. "Des habitants s'étaient fait une petite spécialité de venir tous les samedis pour quelques déchets, et on aimerait qu'ils les regroupent et que tout soit optimalisé. Nous sommes dans un contexte d'augmentation flagrante du coût de la gestion de ces déchets et donc, nous cherchons à maîtriser ces coûts au bénéfice des habitants", explique Raphaël Lateur, responsable communication de l'in BW.