Accusations de fraudes au CPAS d'Anderlecht: l'organisme réagit et livre des clarifications

Le CPAS d'Anderlecht a tenu à livrer vendredi un certain nombre de clarifications concernant l'octroi de primes énergie destinées à des personnes en difficulté sociale et en mal d'honorer leurs factures.

Dans un communiqué, le CPAS d'Anderlecht a rappelé que le Fonds "Gaz et Électricité", financé par des subsides régionaux et fédéraux, visait à offrir un soutien financier aux personnes dont la situation d'endettement les empêche de régler leurs factures de gaz et d'électricité, conformément aux modalités d'utilisation du subside telles que prévues par le SPP Intégration sociale.

"En 2023, une enquête sociale a été réalisée pour chaque demande. Sur 1.773 dossiers analysés, 1.421 ont été déclarés éligibles, notamment, après vérification des données via la Banque Carrefour de la Sécurité Sociale. Les 352 dossiers non conformes, incluant des cas de personnes décédées, radiées ou encore ayant déménagé, n'ont pas bénéficié de l'aide", a-t-il précisé.

Selon le Centre Public, en cas d'erreurs potentielles, telles qu'un encodage incorrect, des mécanismes de contrôle garantissent la rectification immédiate. En outre, les aides énergie sont directement versées sur le compte financier des fournisseurs et non sur le compte bancaire des bénéficiaires. Les éventuelles sommes mal attribuées sont remboursées directement au CPAS par les fournisseurs concernés, assurant ainsi la gestion responsable des fonds publics.