Coups de feu à Anderlecht: la présence policière renforcée maintenue, les auteurs "toujours dans la nature"

"Il y a de nouveau des tirs à Clemenceau", prévient Alex (nom d'emprunt) via notre bouton orange Alertez-nous samedi soir. "Encore des tirs à la kalachnikov à Clemenceau, ça n'est plus possible de vivre ici", écrit une autre personne quelques minutes plus tard.

"Je suis en contact avec le Premier ministre depuis tout à l'heure pour voir quelles sont les mesures que nous pouvons prendre pour vraiment avoir un plan. Je ne suis pas un adepte des grandes formules, mais il faut que la peur change de camp", a ajouté Bernard Quintin, le ministre de l'Intérieur, qui s'est rendu sur place également.

Le parquet de Bruxelles a saisi une juge d’instruction du chef d’assassinat. Le procureur du Roi et la juge d’instruction sont descendus sur les lieux, accompagnés du laboratoire de la police fédérale et d’un expert en balistique. Un médecin légiste a également été requis.

"À première vue, ces faits semblent s’inscrire dans un contexte de règlement de comptes dans le cadre d’un trafic de stupéfiants", précise le parquet de Bruxelles.

Les auteurs ont pris la fuite à bord d’un véhicule, et sont toujours activement recherchés. "Dans l’intérêt de l’enquête en cours, le parquet de Bruxelles ne fera pas d’autres commentaires", conclut le communiqué du parquet. Enquête qui a été confiée à la police fédérale.

La circulation des métros avait été interrompue momentanément suite à ces violences. Les lignes 2 et 6 avaient en effet été mises à l'arrêt entre Porte de Halle et gare de l'Ouest et les lignes 1 et 5 entre gare de l'Ouest et Veeweyde. Mais dimanche matin, la Stib annonce que les quatre lignes de métros circulent à nouveau normalement.

Quelle est la priorité des enquêteurs ?

"La priorité, c'est bien sûr de retrouver les auteurs de cette attaque puisqu'un peu moins de 24 heures après les faits, ils sont toujours dans la nature", rapporte Florent Vanden Bergh, notre journaliste, sur place. "On ne connaît ni leur identité, ni le lieu où ils se trouvent. On sait simplement qu'ils ont pris la fuite hier soir aux alentours de 21h30. Ils sont montés à bord d'une voiture avant de quitter le quartier Clémenceau mais ils pourraient être n'importe où dans la capitale comme en-dehors".

La seule certitude ce soir c'est qu'ils sont bel et bien liés au milieu de la drogue tout comme la victime qui était âgée de 19 ans.

Des renforts policiers sont-ils toujours prévus dans le quartier ?

Le bourgmestre d'Anderlecht confirme que le dispositif de sécurité renforcée est bien maintenu. "Les deux entrées de la station Clémenceau sont hautement sécurisées. Est-ce que ce sera suffisant ? Est-ce que ça va permettre d'éviter une nouvelle attaque ? Personne n'est vraiment en mesure de l'affirmer avec certitude, mais ce seront en tout cas des questions au programme d'une réunion prévue demain à 11h30", ajoute notre correspondant.

Le ministre de l'Intérieur, Bernard Quintin, va se réunir avec la police fédérale. Cette réunion a deux objectifs : renforcer au plus vite les équipes de la police judiciaire fédérale et venir soutenir davantage les forces de police bruxelloises qui sont déjà présentes sur le terrain.