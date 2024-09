Des centaines de chauffeurs Uber rassemblés pour dénoncer une situation "intenable"

Vers 10h00, les klaxons ont commencé à se faire entendre boulevard Louis Schmidt. "Nos kilomètres, vos milliards: où est notre part?", interrogeaient plusieurs pancartes. Venus en nombre, les chauffeurs témoignent tous d'une dégradation flagrante de leurs conditions de travail ces dernières années, mettant à mal leur rentabilité.

Au cœur du problème, une commission Uber variable grimpant désormais jusqu'à 35% sur les courses censées être les plus rémunératrices. "Avec l'inflation du carburant, l'augmentation du coût des assurances et les charges des chauffeurs, il suffit de faire le calcul: on ne s'en sort pas", martèle Asmaa Snaibi, secrétaire générale et porte-parole de l'Union des chauffeurs limousine belge (UCLB). L'UCLB réclame la baisse du taux actuel, jugé abusif et pénalisant, à 15%.