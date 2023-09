Des manifestants à Bruxelles réclament la libération de Julian Assange: "Depuis des années, il subit un sort inhumain"

Plusieurs dizaines de personnes se sont rassemblées samedi sur la place de l'Albertine à Bruxelles pour demander la libération de Julian Assange. Le fondateur de Wikileaks attend dans une prison britannique d'être extradé vers les États-Unis.

L'Australien de 51 ans a été arrêté par la police britannique en 2019 après avoir passé sept ans dans l'ambassade d'Equateur à Londres. Les États-Unis l'accusent d'avoir volé et publié des informations secrètes sur les actions militaires en Irak et en Afghanistan et d'avoir mis en danger la vie d'informateurs. Ses partisans le considèrent au contraire comme un journaliste courageux qui a dénoncé des crimes de guerre.