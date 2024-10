D'importants travaux ont démarré sur le ring de Bruxelles à Anderlecht aujourd'hui, provoquant inévitablement des files

Les embouteillages étaient attendus, ils sont arrivés. Ce lundi, nous n'avons pas réussi à rejoindre le lieu exact où les travaux ont commencé tant la circulation était dense dès 7 heures. Plus tard durant l'heure de pointe, les retards ont atteint 40 minutes. En cause, le ring intérieur est fermé entre les kilomètres 54 et 53, obligeant les automobilistes à passer sur deux bandes du ring extérieur.

Réparations du pont

Le pont qui surplombe le boulevard Sylvain Dupuis à Anderlecht, emprunté par les usagers du R0, doit être réparé en raison de fissures détectées sur le tablier. Pour remédier à cette situation, Bruxelles Mobilité intervient directement sur le ring entre le 7 octobre et le 20 décembre. Pendant toute la durée des travaux, le trafic sera réparti sur le ring extérieur, où deux bandes seront réservées pour chaque sens de circulation, et la vitesse y sera réduite. En outre, l’accès au ring extérieur via la bretelle de la chaussée de Ninove sera fermé. Les conducteurs devront utiliser l’entrée située sur l’avenue d’Itterbeek pour rejoindre le ring.