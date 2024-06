Du monde à la Zinneke Parade ce samedi à Bruxelles

Dix-huit "zinnodes", autrement dit des programmes artistiques créés par des troupes de comédiens amateurs issus des quatre coins de la capitale, se sont succédé dans la rue, sous le regard curieux du public de passage dans le centre-ville. Sous le thème "PlaiZir", les acteurs de cette Zinneke Parade ont déroulé leurs prestations loufoques, exubérantes, surréalistes et colorées, pour montrer comment l'on peut revendiquer le droit au plaisir, et par là même le droit d'exister. La marque de fabrique de cet événement est et reste de montrer la diversité de Bruxelles, le mélange des genres et des cultures dans une grande ville.

Les "zinnodes" ont été créés durant huit mois par les acteurs du jour, guidés par deux artistes professionnels. Ce temps long pour préparer le spectacle explique que la parade n'a lieu que tous les deux ans. Cette 13e édition s'est achevée vers 17h00, avant une action finale sur la place de la Bourse.