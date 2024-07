Fouad Ahidar veut prendre l'initiative de former une majorité côté néerlandophone

Fouad Ahidar contactera les autres partis à Bruxelles la semaine prochaine en vue de former une majorité côté néerlandophone, a-t-il confirmé jeudi sur les antennes de Radio 1 et dans les colonnes du journal De Tijd.

Elke Van den Brandt tente de former une majorité avec l'Open VLD, Vooruit et le CD&V, mais ce dernier à fait savoir via Benjamin Dalle qu'il rejetait la proposition d'un commissaire de gouvernement. Une formule avec la Team Fouad Ahidar, qui a obtenu trois sièges lors des dernières élections, n'est pas une option d'après Mme Van den Brandt, étant donné que l'Open VLD et Vooruit ne veulent pas en entendre parler.

Le MR a également évoqué un veto contre le parti de M. Ahidar, mais selon ce dernier, les libéraux francophones, en contact avec lui, ne l'ont plus opposé immédiatement. Certaines positions leur posaient problème, mais pour en parler, un accord doit d'abord être établi du côté néerlandophone, a encore indiqué Fouad Ahidar.