"Ils en veulent de plus en plus": les violences liées au trafic de drogue ont tué sept personnes à Bruxelles en un an

Les violences liées au milieu de la drogue se multiplient dans la capitale, on l'a encore vu aujourd'hui à Saint-Gilles. L'an dernier, elles auraient tué sept personnes et blessé 130. Un fléau qui est aussi le reflet d'une hausse de la consommation. La police met tout en place pour le combattre.

Une zone quadrillée à la suite d'un règlement de compte. C'est un spectacle de plus en plus récurrent à Bruxelles. En cause, la compétition féroce entre trafiquants de drogue. Il faut dire que la demande ne cesse de croître: cette dernière décennie, la consommation de cocaïne a quintuplé.

"Cette compétition très forte, on va la régler par des moyens illégaux puisqu'il n'y a pas de décision de justice possible. On va utiliser l'intimidation, la violence et la corruption. Et le gâteau est tellement gros que les acteurs en veulent un petit bout et après de plus en plus", analyse le criminologue Michaël Dantinne.