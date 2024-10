"Je revis cette journée sans fin...": victime collatérale de l'attentat du 16 octobre, le chauffeur de taxi réclame justice

Cette poursuite sur les grands axes bruxellois s'intensifie. Interrogé par RTL info quelques jours après les faits, le chauffeur de taxi raconte. "C'était boulevard d'Anspach au 136. J'ai pris des clients, c'était trois Suédois. Tout était normal, on parlait, on discutait sur la route, tranquilles..." Au bout de quelques minutes, Adam* entend des "clash sur la vitre droite". Celle-ci se brise, mais à ce moment-là, le conducteur ignore qu'il s'agit d'impacts de balles. "Je pensais que c'était quelqu'un qui me lançait des pierres après une manœuvre." Adam sort de son véhicule pour effectuer quelques vérifications, puis repart. C'est là qu'il voit cet homme, particulièrement menaçant. "Je l'ai vu dans le rétroviseur de ma voiture il avait quelque chose dans ses mains. Quand j'ai vu ses yeux je me suis dit que ce n'était pas juste quelqu'un, c'était plus grave que ça." Le chauffeur finit par déposer ses clients pour tenter de les mettre à l'abri. Ils sortent du taxi, l'assaillant ouvre le feu avec un fusil de type AR-15. Deux personnes décèdent.

"Je ne suis plus le même"

Un an après les faits, l'association dédiée aux victimes de terrorisme Life for Brussels tient à rendre hommage aux personnes décédées et à leurs familles, ainsi qu’au blessé et à ses proches. Mais l’association met également en lumière une autre victime: le chauffeur de taxi. "Nous avons été complètement oubliés, laissés pour compte", témoigne-t-il. "Depuis le 16 octobre, je ne suis plus le même. Chaque jour est un combat, un poids lourd à porter, et parfois je me demande combien de temps je pourrai encore tenir. Nous avons l'impression d'être des mendiants. La vie n’a plus de sens. Je revis cette journée sans fin, et je me demande pourquoi personne ne me considère."

Aujourd'hui, Adam vit avec les séquelles physiques et psychologiques de cette nuit cauchemardesque. Victime du syndrome de stress post-traumatique, il se sent aujourd'hui abandonné par les autorités et la société.

Un héros ignoré



Reconnu comme victime d’un acte de terrorisme, ce chauffeur de taxi n'a pourtant pas reçu d'indemnisation adéquate pour les lourdes conséquences de l’attentat. Bien qu’il ait obtenu le statut de solidarité nationale, ce soutien est resté symbolique, sans aucune compensation financière à la hauteur de ses besoins. En effet, à l’époque de l’attaque, des lacunes juridiques ont empêché toute indemnisation correcte, plongeant cet homme et sa famille dans une situation financière critique.