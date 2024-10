Après 23 années au pouvoir, DéFI s'est effondré à Schaerbeek: "Une drôle de fin pour M. Clerfayt"

À Schaerbeek, DéFI et Bernard Clerfayt, bourgmestre depuis 23 ans, arrivent seulement en 5ème place, avec un peu plus de 12% des voix. Ce dimanche, ce sont les candidats et militants du PS qui se sont réjouis des résultats. Les socialistes arrivent en tête, juste devant la liste qui réunit le MR et Les Engagés. Un désaveu total pour la liste du bourgmestre DéFI.

4ème, le PTB conserve ses 6 sièges et veut faire partie de la négociation pour entrer dans une majorité à Schaerbeek et les communistes font du pied au PS. "On a vraiment un changement historique de majorité, et on peut, avec le PTB, amener nos mesures sociales sur le logement, sur la mobilité, être à l'écoute des gens dans les quartiers, et pour nous c'est vraiment important, et je pense que c'est des points sur lesquels on peut se retrouver, notamment avec le PS", explique Leïla Lahssani - tête de liste PTB-PVDA.

La débâcle schaerbeekoise symbolise la chute d'une formation qui n'arrive plus à trouver son électorat.