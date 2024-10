"Je n'ai pas perdu ma dignité": après la défaite d'Ecolo à Ixelles, Christos Doulkeridis met un terme à sa carrière politique

Le bourgmestre sortant d'Ixelles, Christos Doulkeridis, n'a pas de regret de ne pas avoir cédé à des "jeux politiciens", a-t-il expliqué lundi au lendemain d'élections communales qui se solderont par son éviction du maïorat de la commune. "Je suis très serein", a-t-il confié à RTL info. "Je pense que chacun doit pouvoir se regarder en fait dans la glace et se dire 'Est-ce que j'ai été cohérent par rapport à mes valeurs, par rapport à ce que je voulais défendre?' et je l'ai fait. Je l'ai fait pendant mon mandat, je l'ai fait pendant la campagne électorale et je l'ai fait après", poursuit-il avant d'ajouter. "Évidemment que je suis déçu de ne pas pouvoir continuer à faire le travail qu'on a entamé ensemble avec un partenaire."

Le bourgmestre perdant évoque une campagne électorale particulièrement compliquée. "On a subi des attaques, un bashing incroyable durant cette campagne, comme si c'était Ecolo le problème et, pourtant, les Ixellois ont fait de nous le premier parti de la commune. Et puis, il y a eu une autre partie de la politique, celle des petits jeux politiciens qui dégoûtent la population. Moi, j'ai toujours fait de la politique avec authenticité, autour de valeurs et d'un projet que j'ai toujours défendus, je n'ai jamais voulu céder à la lutte des places. Je reste avec ma dignité et je suis fier du bilan à la tête de la commune", a déclaré Christos Doulkeridis interrogé en marge d'une réunion du bureau de son parti.

Ecolo formait une majorité avec les socialistes à Ixelles. "Le PS a choisi aujourd'hui de donner plus de place à des partis conservateurs dans une société qui se droitise, c'est un drôle de jeu", constate le bourgmestre sortant. Une trahison pour Christos Doulkeridis? "Je ne sais pas comment le PS va justifier ça", répond l'édile. "Mais on ne me fera pas croire que choisir de faire une alliance avec Ecolo ou une alliance avec le MR et Les Engagés, c'est la même chose. Après, il assume son choix..." Le bourgmestre d'Ixelles assure cependant "ne pas avoir perdu sa dignité".

Figure d'Ecolo à Bruxelles depuis de nombreuses années, secrétaire d'Etat régional de 2009 à 2014, M. Doulkeridis a annoncé la fin de sa carrière politique active. Mais pourquoi faire? "Je n'ai aucun plan B", indique-t-il. "Je n'ai pas d'indemnité de sortie, je n'ai pas de parachute doré, comme peuvent en avoir d'autres. On verra bien." Sans regrets, pourtant, annonce-t-il. "Je suis à l'aise avec ce choix, parce que je pense que ce n'est plus exactement la politique telle que j'ai aimé la faire pendant pas mal d'années, et que peut-être qu'il faut vraiment passer le relais à d'autres qui y croient, et qui sont présents, et qui peuvent prendre la relève."