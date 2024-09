Jean-François a rencontré trois papes dans sa vie: "C'est très émouvant"

C'est notamment le cas de Jean-François, ou plutôt "Castor", puisqu'il est l'un des fondateurs d'une branche du scoutisme en Belgique. "En 1994, j'ai rencontré Jean-Paul II, à Rome, avec toute la délégation des scouts d'Europe. Et puis, un peu plus tard, Benoît XVI, lors de la Pentecôte et maintenant, notre Pape François", nous raconte-t-il.

"Ce sont des successeurs de Saint-Pierre, c'est toute l'Église vivante. C'est très émouvant de retrouver le successeur de Saint-Pierre", ajoute-t-il.

Aujourd'hui, "Castor" souhaite que la jeune génération suive le chemin du Pape : "Ce qui est important, c'est que nous ayons le plaisir d'être avec les jeunes et de voir une Église vivante et qui grandit. J'attends qu'il encourage les jeunes à retrouver leur foi, à retrouver le sens de leur vie et à cheminer derrière lui. Il nous montre la voie de la simplicité, de la sagesse et de l'humilité".