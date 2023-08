La 7e édition du Forest Sounds battra son plein les 1er et 2 septembre

Vendredi, le public pourra s'endiabler sur les sons sélectionnés par Radio Vacarme dès 18h00, sur la OFF Stage. Au programme : NIKA, JaneStar666 et Erykah. Les percussions festives du Pelouse Grass Band animeront également le reste du site à partir de 21h00.

Le lendemain, les premières notes retentiront dès 14h00. Mia Lena, Compro Oro, Yalla Miku, Nana Benz du Togo, Aziza live band, S O R O R, Chouk Bwa & the Angstromers et Zar Electrik se succèderont sur deux scènes du Forest Sounds (Antitapas et Brass). La OFF Stage accueillera quant à elle plusieurs dj sets dont ceux de RAQL et Mab'ish, entre autres.