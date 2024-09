La cour d'assises, un "facteur majeur de l'arriéré judiciaire", a déclaré le Procureur

Le magistrat a tout d'abord énoncé quelques chiffres, relevant des statistiques de fonctionnement des quatre parquets du ressort de la cour d'appel de Bruxelles. Le nombre d'affaires pénales introduites auprès des paquets a augmenté de 4% entre 2022 et 2023. Il est constaté une augmentation de 5% au parquet de Bruxelles, une augmentation de 4% au parquet de Louvain ainsi qu'au parquet du Brabant wallon et une augmentation de 1% au parquet de Hal-Vilvorde.

Le nombre de dossiers à traiter par les cours et tribunaux est donc en conséquence plus élevé d'année en année aussi, sans que la justice parvienne à travailler plus vite. Pour cause, un manque d'effectifs et de moyens largement dénoncé par le monde judiciaire, a rappelé le haut magistrat, et des instances qui fonctionnent mal, comme la cour d'assises.