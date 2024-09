La paix sociale restaurée chez TK Elevators après la promesse d'une prime

Les travailleurs de TK Elevators à Haren ont obtenu mardi, après consultation de la direction, une prime unique de 130 euros en plus de leur salaire. La paix sociale a été rétablie dans l'entreprise, même si les négociations se poursuivent sur une deuxième prime en décembre 2025.

TK Elevators est une multinationale allemande qui fabrique et entretient des ascenseurs, des monte-escaliers et des escaliers mécaniques. Après une grève spontanée mercredi dernier, au cours de laquelle environ 45 salariés ont brièvement arrêté le travail, les syndicats ont entamé des négociations avec la direction de l'ancien ThyssenKrupp. Ils ont exigé une prime unique comme preuve de reconnaissance et de respect pour les services fournis.

Selon David Van Staen (FGTB Métal Bruxelles), des discussions sont toujours en cours avec la direction au sujet d'une éventuelle prime qui ne serait accordée qu'en décembre 2025. "Il existe un accord de principe pour une prime de 450 euros, qui est actuellement en cours de finalisation", a déclaré le syndicaliste. .