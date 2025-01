"La Région brûle, mais ils regardent tous ailleurs": à Bruxelles, le MR appelle à un sens des responsabilités

Ce jeudi soir, le MR bruxellois a souhaité ses bons voeux à ses militants... tout en taclant la gauche face à l'impossibilité de former un gouvernement régional, plus de 6 mois après les élections.

"Mais à Bruxelles, il faut suffisamment de partis et pas moins de trois majorités", a-t-il dit, évoquant les majorités entre partis francophones, flamands, et ensuite, une majorité cumulée d'accord de fonctionner, conformément à la Loi spéciale de 1989 sur les institutions bruxelloises. Selon lui, une majorité a été trouvée au bout de cinq mois, côté flamand, mais "du coup, c'est le PS qui ne veut pas".

"Les écolos ne veulent pas non plus. Bruxelles brûle, mais ils regardent tous ailleurs chacun pour des raisons politiciennes. Après sept mois on ne peut plus se le permettre face aux chiffres inquiétants du chômage, au dérapage budgétaire, aux problèmes de mobilité et à l'usine Audi qui ferme", a-t-il dit.

En des termes plus durs à l'égard du PS, le président du MR Georges-Louis Bouchez a jugé que les composantes PS, Ecolo et Défi du gouvernement bruxellois en affaires courantes seraient les "comptables" du déficit budgétaire aggravé, du déclin social et d'"un autre risque majeur: celui de voir d'autres tentés de gérer Bruxelles de l'extérieur si une partie de la classe politique bruxelloise ne le fait pas de l'intérieur".