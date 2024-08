La station de métro gare Centrale à Bruxelles sera complètement remise à neuf d'ici 2027

La station de métro gare Centrale verra sa complète remise à neuf aboutir d'ici 2027. Après les travaux initiés en 2022, l'une des plus anciennes stations de métro de la Stib (1969) sera pourvue "de nouveaux espaces, d'un parachèvement renouvelé et d'une meilleure accessibilité PMR", a fait savoir mardi la Société des transports intercommunaux de Bruxelles.

Le chantier en est à sa troisième et avant-dernière phase, qui consiste en l'agrandissement de la station. Une extension de 3.500 mètres carré a déjà été créée sous la rue Ravenstein, et une seconde est en cours de construction côté rue du Cardinal Mercier. La dernière phase (de fin 2025 à l'automne 2027) visera la rénovation de l'intérieur de la station.

Ces travaux, portés par la Stib, Bruxelles-Mobilité et Beliris, serviront à "agrandir la station et à la rendre plus lumineuse, moderne et accessible". Si la station disposait déjà d'ascenseurs et d'escalators, leur nombre se verra augmenté avec trois ascenseurs (contre deux actuellement) et deux escalators par quai (au lieu d'un).