La Ville de Bruxelles apporte son soutien aux victimes du tremblement de terre

La Ville de Bruxelles se montre solidaire avec la Turquie, qui a été frappée lundi par plusieurs séismes, et organise une collecte de biens de première nécessité devant le Palais 11 à partir de mardi et ce, jusqu'au 19 février. La date sera prolongée si la demande est toujours aussi importante, indique le cabinet du bourgmestre Philippe Close (PS).

Les Bruxellois peuvent venir déposer des biens de première nécessité (couvertures, langes, produits hygiéniques, tentes), entre 10h00 et 18h00, devant le Palais 11, situé avenue de l'Esplanade.

Les biens collectés seront directement acheminés vers la Turquie, dans les provinces et les zones les plus touchées via l'ambassade turque de Belgique et diverses associations turco-belges bruxelloises. Les biens collectés seront amenés en Turquie par voie routière. "Plusieurs camions ont déjà été chargés lundi", explique Sevket Temiz, député bruxellois et coordinateur de la collecte de biens. "La situation est catastrophique et les conditions météo glaciales. Des chutes de neige ont été observées à proximité des lieux touchés", poursuit le député.

Les associations appellent donc à donner en priorité des biens qui peuvent permettre aux personnes sur place de se réchauffer (sacs de couchage, couvertures).