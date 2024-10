L'action "Trace ton chemin" à Bruxelles pour visibiliser la présence des enfants

"Quelque 22% de la population bruxelloise a moins de 18 ans et ne peut donc s'exprimer via les urnes, alors qu'elle est directement concernée par la politique de la ville", pointe le collectif. Fondé en 2021 par des parents bénévoles, il entend transformer la ville et la rendre "plus accueillante, plus saine et plus sûre" pour les enfants.

Pour cette troisième édition, parents et enfants se sont mis en route dès 08h00 aux quatre coins de Saint-Gilles pour prendre le chemin de l'école de façon plus ludique que d'habitude. "Huit écoles, maternelle et primaire, participent à l'action", explique Juliette Mogenet, cofondatrice du collectif.