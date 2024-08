Le nouvel athénée Isala Van Diest ouvre ses portes à Neder-Over-Hembeek avec 96 élèves

"Les méthodes actives s'accompagnent d'une pédagogie de la réussite qui privilégie la recherche et la correction des erreurs pour permettre à chaque élève de développer les stratégies et des outils adaptés", a souligné le cabinet de l'échevine de l'Instruction publique à la Ville de Bruxelles, Faouzia Hariche. L'évaluation du travail des élèves sera continue, fondée sur des interrogations régulières et des sessions d'examens, et mise en relation avec l'auto-évaluation.