Le Parlement fédéral ouvre ses portes dimanche aux quelque 3.800 marcheurs de l'Urban Walk

Les randonneurs découvriront également le Musée royal des Beaux-Arts, le Parlement bruxellois, l'église Sainte-Catherine ou encore le musée du chocolat Choco Story Brussels.

L'Urban Walk passera cette année par le Parlement fédéral, pour la première fois de son histoire. Les participants pourront de ce fait pénétrer dans les salles où les parlementaires et les sénateurs débattent et votent au sujet de la Constitution et d'autres lois.