Le thème du vivre-ensemble au coeur de la 30e édition de la journée "Place aux enfants"

Près d'un millier d'enfants pourront accéder samedi à différents lieux généralement inaccessibles dans la Région de Bruxelles-Capitale, annoncent vendredi les organisateurs de l'évènement "Place aux enfants". Les jeunes âgés de huit à 12 ans pourront visiter des institutions politiques, des espaces culturels, des entreprises ou encore des associations de la capitale à l'occasion de la 30e édition de cette journée sous le thème "Des idées et des outils : les clés pour vivre ensemble".

Quatorze communes bruxelloises, dont Bruxelles-Ville, Anderlecht, Evere, Uccle ou encore Woluwé-Saint-Lambert participent cette année en proposant chacune des activités et des animations, avec le soutien de la Commission communautaire française (Cocof) et la collaboration de Brussels Museums et Bruxelles-Mobilité.

Les plus jeunes auront l'occasion de découvrir, entre autres, Amnesty International Belgique, la RTBF, le CHU Brugmann, différents musées dont celui des instruments de musique (Mim) ou de la Ville de Bruxelles, la Croix-Rouge ou encore la police locale.