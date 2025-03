Les Serres Royales de Laeken rouvrent leurs portes: dernière chance pour y visiter un jardin emblématique

Des nocturnes seront également organisées les vendredis, samedis et dimanches ainsi que le lundi 21 avril et le jeudi 1er. Seulement, vous avez été nombreux à nous contacter via le bouton orange Alertez-nous pour nous signaler des difficultés de réservation, comme Lucie : "J'essaie sur le site trouver via Internet, mais cela reste bloqué", nous dit-elle.

Pour réserver vos tickets, il suffit de vous rendre sur le site internet www.koninklijke-serres-royales.be, les tickets sont au prix de 7 euros. L'accès est gratuit pour les enfants jusqu'à douze ans. Une léger temps d'attente est possible.

A noter que l'emblématique Jardin d'Hiver, la plus grande serre du complexe, fermera ensuite ses portes pour une cure de jouvence bienvenue. Les travaux devraient durer plusieurs années.