Mobilité douce, culture et brocante au menu du Dimanche sans voiture

Au terme d'une semaine axée sur les initiatives locales et les économies en matière de mobilité, la Région de Bruxelles-capitale se transformera le temps d'une journée en un immense terrain de jeu pour les amateurs de marche, course à pied, vélo, rollers, trottinette ou tout autre engin non motorisé. Les accès à la Région seront interdits aux voitures de 09h30 à 19h00. Seuls les détenteurs d'une dérogation pourront utiliser leur véhicule durant cette période.

De nombreuses activités ponctueront la journée. Sur la Grand-Place et dans le centre historique, des concerts, cortèges de géants et fanfares exalteront le folklore bruxellois. La zone de police Bruxelles-Capitale-Ixelles tiendra un village policier sur la place De Brouckère, tandis que dans le quartier Dansaert, des institutions culturelles comme le Bronks et le Beursschouwburg accueilleront petits et grands lors d'une plaine de jeux festive, un brunch ou une "street party".

Du côté d'Ixelles, le quartier Châtelain fera place à sa traditionnelle brocante, parmi d'autres animations.

Il sera également possible de tester de nouveaux moyens de transport et de découvrir comment faire des économies en matière de déplacement au village Mobilité sur le boulevard de Waterloo.

En Wallonie, d'autres centres-villes comme Ath ou Comines interdiront aussi la circulation aux voitures ce dimanche-là.