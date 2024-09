Nabia, libanaise, souhaite que le Pape prie pour que le Liban "trouve un jour la paix"

Depuis ce matin, de nombreuses personnes issues de nationalités différentes se croisent aux portes du stade. Régine a fait le trajet depuis Lille : "Puisque c'est la première fois que le pape vient tout près de chez nous, c'était une opportunité. On est venus avec deux voitures. Comme nous avons l'habitude d'aller à la messe, on s'est donc rassemblés ici pour la messe papale".

Nabia, quant à elle, est originaire du Liban. Pour elle, célébrer la messe est primordial dans un contexte de tension au Moyen-Orient : "C'est très important pour nous. Le pape vient pour l'eucharistie et nous, on vient pour mettre le Liban dans ses mains, avec cette situation qui est très difficile au Liban, avec nos familles qui sont là-bas".

"On a une très grande espérance. On sait très bien que le pape François a le Liban dans son cœur, il l'a déjà dit plusieurs fois. On prie pour ça, en espérant que le Liban trouve un jour la paix", ajoute-t-elle.