C'était l'apothéose de sa visite en Belgique: revivez les meilleurs moments de la messe du pape François

Dès l'aube, munis de drapeaux de la Belgique et du Vatican, environ 35.000 fidèles ont pris place dans le stade Roi-Baudouin, où le pape argentin est arrivé peu avant 09H45. Sous un soleil radieux, le pontife de 87 ans a entamé un tour du stade à bord de sa "Papamobile", acclamé par des fidèles qui joignaient leurs cris à la musique retentissante des orgues. Revivez les moments les plus forts de cette messe grâce à notre direct commenté, en vidéo et en photo.

13h22 Le pape est reparti vers Rome, son avion a décollé La cérémonie de départ du pape François a débuté dimanche après-midi, vers 12h50, avec un retard de 35 minutes. Un avion de la compagnie Brussels Airlines se tient prêt à ramener le chef de l'Église catholique à Rome. Parmi les participants à cette dernière cérémonie figurent des représentants de l'Église, de l'armée et du gouvernement, dont l'archevêque Luc Terlinden, ainsi que la ministre de l'Intérieur démissionnaire Annelies Verlinden.

12h45 Le droit à l'avortement, l'un des sujets clivants de la visite du pape Invité à expliquer la position de l'Eglise au sujet de l'avortement, le porte-parole des évêques de Belgique, Tommy Scholtès, a déclaré que la position de l'Eglise avait toujours été de considérer que l'avortement "n'était pas une bonne chose". "Je pense que les femmes qui se font avorter ne considèrent pas non plus que c'est une bonne chose", estime le porte-parole sans que l'on sache très bien au nom de quelles femmes il parle. En effet, mener à terme une grossesse non désirée peut aussi être considéré comme une "mauvaise chose", pouvant plonger les femmes concernées dans une détresse psychique et physique intenses.

12h40 Le pape repart dans un avion Brussels Airlines Selon une tradition, un avion italien transporte toujours le pape vers ses destinations étrangères, mais c'est un avion du pays d'accueil qui le ramène à Rome.

12h30 Des non-croyants se sont aussi rendus à la messe papale Laurence et sa fille, non-croyantes estiment avoir passé un bon moment au stade Roi Baudouin.

12h00 La famille royale reçoit l'hostie lors de la messe papale

11h54 Le pape va entamer le processus de béatification du roi Baudouin Le pape François a indiqué qu'à son retour à Rome, il entamera le processus de béatification du roi Baudouin. "Je demande aux évêques belges de s'engager pour faire en sorte que cela puisse être réalisé", a déclaré le pape dans son allocution à l'issue de la messe. Samedi, il a rendu hommage au "courage" du roi Baudouin, mort en 1993 et qui s'était opposé trois ans plus tôt à la loi belge dépénalisant l'avortement, qualifiée de "loi meurtrière" par le souverain pontife à l'occasion de sa visite en Belgique. Ces propos ont fait bondir le Centre d'Action Laïque qui les a qualifiés "d'ahurissants". À lire aussi Le pape qualifie la loi sur l'avortement de "meurtrière" et fait bondir le Centre d'Action Laïque: "Ses propos sont ahurissants"

11h00 Le pape sort de son texte et aborde les abus sexuels au sein de l'Eglise Dans son discours, le pape a abordé la douloureuse question des violences sexuelles commises au sein de l'Eglise. Un thème plusieurs fois abordé lors de sa visite de trois jours. "A l'Eglise il y a la place pour tout le monde, tout le monde, mais nous serons tous jugés et il n'y a pas de place pour les abus (au sein de l'Eglise), a dit le pape. Je le demande à tous : ne cachez pas les abus. Condamnez les abuseurs. Le mal ne se cache pas et doit être dévoilé à la lumière du jour. Il faut que ça se sache. Comme ont eu le courage de le faire certains des abusés : il faut que ça se sache et que l'abuseur soit jugé, qu'il soit laïc ou religieux, qu'il soit prêtre ou évêque" ."Il est sorti de son texte pour parler de ces abus", a commenté notre journaliste Christophe Giltay. Le public l'a chaleureusement applaudi.

10h57 Certains fidèles suivent la messe sur écran géant C'est le cas de 200 chrétiens réunis à l'église Saint-Christophe, connue dans la région comme basilique. Ces fidèles sont venus de neuf paroisses des environs de Charleroi. 50 ont préféré se rendre au stade et sont partis en car.

10h15 Un début de messe en néerlandais, puis la suite en français

10h10 Le pape entame sa messe sous les applaudissements

10h15 L'évangile présenté au pape par les diacres

10h08 Le pape enfile sa chasuble pour la messe

10h07 La princesse Delphine ose la minijupe et le rose bonbon pour assister à la messe du pape Avec sa veste rose et ses talons compensés, la princesse Delphine est sortie du lot ce matin dans la tribune où se sont installés les membres de la famille royale. La princesse a vraisemblablement pris des libertés avec le protocole vestimentaire imposé par le Vatican. À lire aussi Veste rose, minijupe et talons compensés: la princesse Delphine s'écarte des conventions vestimentaires en présence du pape

10h06 La famille royale s'installe pour assister à la messe du pape

10h39 Revivez le tour du stade en papamobile

09h50 Le pape bénit des bébés à la chaîne Plusieurs parents ont présenté leur jeune enfant au pape, afin qu'il le bénisse.

09h46 Peu de personnes le long du parcours pour saluer le pape Alors qu'on annonçait un bain de foule impressionnant, peu de fidèles étaient présents le long du parcours entre Brussels Expo et le stade Roi Baudouin pour saluer le pape avant son entrée dans le stade.

09h42 Il y aura un peu de latin dans la messe du pape, pourquoi? Le latin est considéré comme rassembleur.

09h40 Nabia est venue du Liban pour assister à la messe du pape: "On prie pour notre pays" "Le Liban est dans une situation très difficile et nous voulons prier pour notre pays", dit Nabia, venue du Liban avec ses enfants et ses amis. "Dans notre cœur, il y a beaucoup d'espérance", a-t-elle confié. Nabia attend un mot du pape au sujet du Liban mais "sait que le pape a le Liban dans son cœur".

09h17 Le pape va prendre un bain de foule avant sa messe Entre 9h et 9h45, le pape va déambuler entre Brussels Expo et le stade Roi Baudouin, selon un parcours prédéfini. Il prendra le temps de saluer la foule et fera ensuite le tour du stade à bord de sa papamobile. A 10h, la messe commencera et durera 1h. Ensuite, il rentrera à Rome.

08h52 "J'ai rencontré 3 papes" Certains fidèles ont rencontré d'autres papes avant François. C'est le cas de Jean-François, dit Castor, l'un des fondateurs d'une des branches du scoutisme en Belgique.

08h48 Avec quelle casquette le pape va-t-il s'exprimer ce dimanche? Le pape a une double casquette: politique et spirituelle. Notre journaliste Christophe Giltay explique laquelle le pape va enfiler aujourd'hui lors de son discours.

08h45 Les spectateurs doivent être présent à 8h40 maximum alors que la messe commence à 10h Accueillir 39 000 personnes au stade roi Baudouin prend du temps. Les organisateurs et organisatrices de la messe papale ont demandé aux fidèles de venir à 8h40 au plus tard pour être prêts dès le début de la messe du pape, prévue à 10h00.

08h41 "500 médias ont été accrédités pour couvrir les 4 jours de visite du pape" Cette messe est un événement international. Elle est diffusée dans le monde entier. "Cela implique des moyens techniques et logistiques très impressionnants", rapporte notre journaliste Amélie Schildt.

08h39 L'ambiance commence à monter dans le stade Roi Baudouin Certains fidèles ont dormi devant les portes du stade Roi Baudouin pour être présents aux premières heures. Les portes du stade ont ouvert vers 6h30. A l'intérieur du stade, les chrétiens commencent à s'installer dans une ambiance particulièrement joviale.

08h35 La foule pénètre dans le stade pour assister à la messe du pape Aux abords du stade, c'est l'effervescence ce dimanche matin. Des centaines de spectateurs sont en train d'accéder aux tribunes.

08h11 "J'attends que le pape nous donne un message fort" Hélène, une chrétienne belge vivant en Suisse, a beaucoup d'attentes concernant le discours du pape. "Je suis curiueuse de savoir ce que le pape va dire, a-t-elle déclaré. J'attends un message fort pour nous redonner de l'espérance et de la joie. La joie de l'Evangile, la joie d'être chrétien. Et j'espère que mes enfants profiteront d'un beau moment en famille".

07h59 Apolline et sa famille viennent de Suisse pour voir le pape "Ce n'est pas tous les jours qu'on a la chance de le voir", dit la fillette, accompagnée de sa famille suisse.

07h58 Les spectateurs s'installent dans le stade où 39 000 personnes sont attendues

07h44 "Heureuses de prier avec le pape" Au coeur de la foule qui s'amasse aux abords du stade, notre journaliste Marwa Sebahi interviewe des spectatrices: "On est super contentes que le pape soit en Belgique, déclare Amélie, venue avec ses amies Charlotte et Astrid. On est heureuses de le voir et de pouvoir prier avec lui".

07h32 Le dispositif de sécurité est important Les 39.000 spectateurs doivent d'abord passer les portiques de sécurité où leurs effets personnels sont contrôlés.

07h30 Les portes du stade sont ouvertes Notre journaliste Charlotte Simonart rapporte que les portes du stade sont enfin ouvertes. Les 39.000 spectateurs peuvent commencer à s'installer après avoir passé les portiques de sécurité.

07h09 "Des centaines de personnes" Selon notre journaliste Amélie Schildt, les files s'allongent devant les entrées du stade Roi Baudouin. "Il y a des centaines de personnes", rapporte-t-elle.

07h00 De nombreux spectateurs sont déjà présents devant les grilles du stade roi Baudouin "Les portes du stade ne sont pas encore ouvertes", rapporte notre journaliste Charlotte Simonart, envoyée sur place pour RTL info. De nombreux spectateurs (dont beaucoup de familles) étaient déjà présents.

06h49 La messe donnée au roi Baudouin sera retransmises sur écrans géants à Koekelberg La messe présidée par le pape au Stade Roi Baudouin pourra être suivie sur écrans géants dans la Basilique de Koekelberg, le dimanche 29 septembre.

06h30 Le pape donnera une messe devant 39.000 spectateurs au stade roi Baudouin dès 10h Le voyage du pape prend bientôt fin. Il donnera une messe à 10h devant 39.000 spectateurs au stade roi Baudouin. Le stade sera accessible dès 6 heures du matin. Tous les fidèles devront être à leur place numérotée au plus tard à 8h30.