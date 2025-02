Nouveaux coups de feu à Anderlecht: la victime est un homme de 19 ans, les auteurs toujours en fuite

"Il y a de nouveau des tirs à Clemenceau", prévient Alex (nom d'emprunt) via notre bouton orange Alertez-nous samedi soir. "Encore des tirs à la kalachnikov à Clemenceau, ça n'est plus possible de vivre ici", écrit une autre personne quelques minutes plus tard.

Le parquet de Bruxelles a saisi une juge d’instruction du chef d’assassinat. Le procureur du Roi et la juge d’instruction sont descendus sur les lieux, accompagnés du laboratoire de la police fédérale et d’un expert en balistique. Un médecin légiste a également été requis.

Les auteurs ont pris la fuite à bord d’un véhicule, et sont toujours activement recherchés. "Dans l’intérêt de l’enquête en cours, le parquet de Bruxelles ne fera pas d’autres commentaires", conclut le communiqué du parquet. Enquête qui a été confiée à la police fédérale.

La circulation des métros avait été interrompue momentanément suite à ces violences. Les lignes 2 et 6 avaient en effet été mises à l'arrêt entre Porte de Halle et gare de l'Ouest et les lignes 1 et 5 entre gare de l'Ouest et Veeweyde. Mais dimanche matin, la Stib annonce que les quatre lignes de métros circulent à nouveau normalement.