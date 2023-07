Remco Evenepoel, ambassadeur de Flandre à Bruxelles

Ces personnalités doivent contribuer à développer un "sentiment positif" à l'égard de Bruxelles en Flandre. "Il y a tellement de belles choses à vivre à Bruxelles, et tellement de potentiel (...) J'essaie de diffuser un esprit positif envers notre capitale, et pour cela j'utilise tout qui peut y contribuer", a expliqué le ministre. "Notre charmante capitale mérite qu'on l'aime. C'est le centre de la Belgique, la capitale de l'Europe et de la Flandre".

Outre le champion du monde de cyclisme, le ministre CD&V a désigné l'écrivain et essayiste Geert Van Istendael; l'un des animateurs de Ketnet, Héritier Tipo; l'actrice Ahlaam Teghadouini et l'enseignante Ana Maria Osorio Gil.