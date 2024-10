Rudi Vervoort vote pour la dernière fois en tant que bourgmestre d'Evere

Rudi Vervoort prend part aux élections communales à Evere depuis 1982. "C'est un sentiment étrange de voter pour la dernière fois en tant que bourgmestre ici. Mais c'est la vie. Il y a un début et une fin à toute chose", confie-t-il à Belga. "Avec près de 27 années en tant que bourgmestre et 30 ans au sein du collège communal, la politique locale à Evere a constitué une grande partie de ma vie. Je l'ai fait avec passion et aujourd'hui je suis fier de voir qu'Evere est devenue une commune moderne", affirme celui qui aujourd'hui pousse la Liste du Bourgmestre.

M. Vervoort se félicite en effet d'avoir modernisé la commune qui était autrefois la plus rurale de Bruxelles et d'avoir attiré de nombreux habitants. "Quand je suis né ici, Evere était encore un petit village qui ne comptait pas plus de 25.000 habitants. Aujourd'hui, elle fait partie de la ville et sa population s'élève à 45.000", souligne le ministre-président démissionnaire également fier de la politique sociale menée dans la commune.