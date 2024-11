"Une lettre suspecte" contenant de la poudre interceptée à la Sûreté de l'État: le secteur de la rue de Loi "à éviter"

"Ce matin, lors du tri du courrier, une lettre suspecte a été identifiée", a indiqué Peter Gorlé, porte-parole de la Sûreté de l'État. "Toutes les procédures prévues pour ce type de situation ont été suivies, le local a été isolé et le collaborateur ayant été en contact avec la lettre a été placé en quarantaine et transféré à l'hôpital. Selon les premières informations, il n'y aurait pas de raison de suspecter une contamination quelconque."

L'enveloppe suspecte a été prise en charge par la protection civile pour analyse.

Dans le cadre d’une intervention des services de secours nous vous demandons d’éviter le secteur suivant : rue de Loi (entre la rue Royale et l’avenue des Arts).



In het kader van een interventie van de hulpdiensten vragen we u om de volgende sector te vermijden : Wetstraat… pic.twitter.com/uNGxcZtNnW