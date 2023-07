Une multitude d'animations gratuites à Bruxelles pour la fête nationale

Diverses animations gratuites viendront agrémenter la fête nationale belge, vendredi à Bruxelles pour les dix ans de règne du roi Philippe, communique mardi leur organisateur, le Syndicat d'Initiative-Bruxelles Promotion. La dénommée "Fête au Parc" s'installera du Palais de Justice au Parlement, en passant par le Parc de Bruxelles et la rue de la Régence.

Du côté de la Place Poelaert se trouvera le "Village Policier" de la Police Fédérale et de la police locale. Il proposera des initiations, des animations et des démonstrations. Pour avoir un aperçu des métiers de la Défense, il faudra se diriger sur la Place Royale.

Au Sablon, un "Village Sécurité" sera élaboré par le SPF Intérieur. Des stands du SPF Finances Douanes et Accises et du SPF Affaires étrangères, Commerce extérieur et Coopération au développement y seront présents.

Par ailleurs, les institutions publiques, les lieux de culte et les musées seront ouverts et accessibles, eux aussi, gratuitement.

Le défilé civil et militaire débutera, lui, à 16h00, sur la place des Palais. Il se clôturera vers 18h00.