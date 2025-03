Vous êtes fan des films Pixar? Une exposition immersive ouvre ses portes à Bruxelles, découvrez les premières images

L'univers de Coco, entre le pays des vivants et celui des morts : un décor plus vrai que nature, garni de 500 objets traditionnels mexicains. C'est l'une des prouesses de cette exposition, qui permet à chacun de se glisser dans les scènes de ses films Pixar préférés.

"Vous voyez ce petit logo par terre qui dit voici un bon endroit où se placer pour la photo. Beaucoup de gens aiment prendre des selfies. J'adore quand les gens laissent de côté leur téléphone pour profiter de l'espace et se laisser immerger dans le film. Mais je comprends qu'on vit dans un monde où chacun veut prendre une photo en disant "j'y étais"", explique Jay Ward, directeur de franchise de Pixar.

Des décors grandeur nature qui ont fait leur preuve ces derniers temps. L'exposition consacrée à la série Friends a rassemblé plus de 300.000 visiteurs, 250.000 pour celle sur l'œuvre de Tim Burton. Même dans les musées, les visiteurs ne quittent plus leur appareil. "C'est pareil pour les grands monuments, on doit montrer qu'on y était, qu'on les a vus, et donc partager avec tous ses amis cette présence. En ce sens, ici, tout est conçu dans cet esprit-là. On construit soi-même son récit dans une exposition comme celle-ci", ajoute Daniel Couvreur, chef du pôle culture de "Le Soir".

Mais il y a aussi ce que l'image ne peut pas figer, les odeurs. Chaque pièce de l'exposition a son propre parfum d'ambiance, de quoi se plonger à 100 % dans l'ambiance de ces films Pixar devenus des classiques et raviver une pointe de nostalgie. Plus de 60.000 tickets ont déjà été vendus.