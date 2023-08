Des travaux sur l'E40 pour remplacer un pont à hauteur de Drongen

La semaine prochaine, l'Agence flamande des Routes et de la Circulation fermera à la circulation le pont qui enjambe la E40 à Drongen (Gand). Il est obsolète et sera démoli. Le trafic local sera dévié et la circulation sur l'E40 sera ralentie le long du chantier.

L'opération de rénovation débutera vendredi 11 août. Un entrepreneur démolira le pont existant de la Kloosterstraat et effectuera des travaux de terrassement afin d'y installer ultérieurement le nouveau pont. La démolition proprement dite du pont est prévue dans la nuit du samedi 9 au dimanche 10 septembre et s'accompagnera d'une fermeture temporaire de l'autoroute E40 dans les deux sens.

La circulation autour du pont sera temporairement déviée. Les cyclistes et les piétons emprunteront les rues Halewijnstationstraat, Halewijnkouter, Sint-Gerolfstraat, Varendriesstraat et Raapstraat. Le trafic local en provenance et à destination de Baarlevelde passera par Halewijnkouter, Varendrieskouter et Deinse Horsweg.