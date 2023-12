Gooik, Gammerages et Hérinnes deviendront la commune "Pajottegem" l'an prochain

Les communes de Gooik, Gammerages et Hérinnes fusionneront l'an prochain pour former la commune de "Pajottegem", un nom qui fait référence à la région du Pajottenland (sud-ouest de Bruxelles) dans laquelle elles se trouvent, ont-elles annoncé jeudi soir lors d'une conférence de presse.

Cinq toponymes étaient proposés au vote : "Glooiingen", "Heidemark", "Mooigem", "Pajottegem" et "Reinsberge". Chaque habitant de plus de 16 ans pouvait choisir son nom préféré. Plus de 5.200 d'entre eux ont émis un vote, soit un taux de participation de 30%.

La nouvelle commune Pajottegem comptera quelque 25.000 personnes et s'étendra sur environ 120 kilomètres carrés. Le nombre de communes dans le Brabant flamand va par conséquent passer de 65 à 63.