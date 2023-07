La reine Mathilde rend visite à un camp de vacances pour enfants cancéreux

La reine Mathilde a rendu visite lundi matin au camp de vacances de Kom op Tegen Kanker (KOTK), à Pelt dans le Limbourg. Elle y a rencontré 69 enfants et adolescents âgés de 6 à 17 ans qui suivent un traitement contre le cancer ou qui en suivaient un il y a encore un an.

Au cours de sa visite, la Reine a assisté à un quiz et à un jeu de relais. Elle a également échangé quelques mots avec le personnel soignant avant de quitter les lieux sur un chant repris par les enfants.

Depuis 1989, le KOTK organise chaque année une colonie de vacances gratuite pour les enfants atteints de cancer. Outre une foule de moniteurs, des équipes médicales sont présentes et se tiennent prêtes à intervenir jour et nuit. Les dons reçus et les recettes de la campagne "De Pet op tegen Kanker" permettent à KOTK d'inviter gratuitement les enfants au camp. "De Pet op tegen Kanker" est une série télévisée diffusée sur la chaîne flamande Ketnet durant laquelle le cancer est débattu dans des écoles.