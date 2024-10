"La surprise est totale": le choc à Ranst, deuxième commune où le cordon sanitaire a été brisé, d'autres cas à venir?

À Ranst, les membres de partis traditionnels engagés dans la coalition avec le Vlaams Belang se sont fait immédiatement exclure. Les libéraux flamands de l’Open VLD et les sociaux-démocrates flamands du CD&V leur ont retiré leur carte de parti. "S’allier au Vlaams Belang ne convient pas à un parti comme le nôtre", explique Sammy Mahdi, président du CD&V. "Chez nous, il y a des droits et des devoirs et chaque être humain compte".

Cette alliance a surpris tout le monde. Personne n’était au courant qu’une telle coalition était envisagée par les différentes listes. La pilule passe mal auprès de Groen et de la N-VA, renvoyés dans l’opposition alors qu’une coalition était possible avec eux. "On n’aurait pas pu le voir venir", estime Luc Redig, premier échevin sortant de Ranst (Groen). "On ne s’attendait pas du tout à cela. La surprise est totale".