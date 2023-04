Le château de Gaasbeek rouvrira ses portes le 1er juillet

Un nouveau bâtiment d'accueil, qui abrite la billetterie, la boutique du musée et la bibliothèque du château a notamment été construit. Les fresques colorées des chambres, des couloirs et des halls, recouvertes au 20e siècle, ont été reconstituées et les lambris qui avaient été enlevés ont été recréés. "C'était un travail de bénédictin pour les restaurateurs", explique Isabel Lowyck, directrice du château de Gaasbeek. "Ils ont eu une patience de saint", ajoute-t-elle. Dans les années 1960 et 70, la boiserie avait été enlevée et les murs repeints pour offrir un cadre plus actuel au château.

Le château, construit au 13e siècle, a subi différents aménagements au fil des siècles. Les dernières rénovations d'ampleur datent du 19e siècles et s'étaient déroulées sous la surveillance de la propriétaire des lieux, la marquise Arconati Visconti. Les nouveaux réaménagements se rapprochent du style très coloré de cette même période.