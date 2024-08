Le Meyboom de Louvain de nouveau planté sur la Grand-Place

La tradition du Meyboom à Louvain remonte à 1974 lorsqu'un certain François Breckpot et ses amis des "Hommes de 1929" ont détourné le Meyboom de Bruxelles et l'ont amené dans leur ville natale de Louvain. La capitale célèbre cette année la 716e édition de la plantation de cet arbre, une tradition ininterrompue depuis 1213.

Les deux villes prétendent désormais chacune posséder "le seul et unique" Meyboom et en plante un chaque année. Selon la tradition, cela doit être fait tous les ans le 9 août avant 17 heures. Cette année, Bruxelles a une fois de plus remporté le défi en parvenant à planter son arbre à 16h38, soit une dizaine de minutes avant Louvain.